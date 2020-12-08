Ставрополь, , 15:18 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов досрочно покинул свой пост. Его заявление об освобождении от должности было рассмотрено и удовлетворено на очередном заседании комиссии, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе регионального избиркома.

Между тем на официальном интернет-портале правовой информации Ставрополья опубликовано постановление губернатора края Владимира Владимирова об освобождении Демьянова от обязанностей члена избирательной комиссии «в связи с подачей им заявления о сложении своих полномочий».

Евгений Демьянов является уроженцем Челябинской области. С 2002 по 2010 год он работал в правовом управлении аппарата правительства Ставрополья, в том числе был заместителем начальника управления. На должность председателя краевой избирательной комиссии был избран в октябре 2010 года по представлению ЦИК России.

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