Москва, , 15:06 — REGNUM В Министерстве обороны России состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Александра Фомина спослом Сербиив Российской Федерации Мирославом Лазанским. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Генерал-полковник Фомин и Мирослав Лазанский предметно обсудили вопросы военного сотрудничества наметили пути их активизации. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

В ходе переговоров сербский дипломат выразил искреннююблагодарность Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также за передачу национальным вооруженным силам Сербии танков Т-72 в ноябре 2020 г.

Как сообщалось ранее, в апреле 2020 года Минобороны РФ направило в Сербию 11 самолетов с медиками-вирусологами, медицинским оборудованием и медикаментами для помощи в борьбе с COVID-19