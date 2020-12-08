Афины , , 15:01 — REGNUM Рост числа случаев заболевания COVID-19 на севере Греции связан не только с туризмом, но и с условиями труда на рабочих местах, заявил лидер Коммунистической партии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в интервью радио «Салоники» 7 декабря.

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Этот рост связан также с перегруженностью общественного транспорта и с условиями в школах, где большое количество учеников собирается в одном классе, считает Куцумбас.

Он подчеркнул, что массовые тестирования должны были проводиться с лета, и добавил, что локдаун, первоначально введенный в северной Греции, не дал ожидаемых результатов, поскольку кластеры передачи все еще были активны.

Как сообщалось ранее, по мнению министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, государственные службы здравоохранения и больницы Греции все еще находятся под сильным давлением из-за коронавируса.