Екатеринбург, 8 декабря 2020, 14:58 — REGNUM Екатеринбургскую митрополию РПЦ возглавит епископ Евгений (Кульберг). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ.
Нынешний руководитель митрополии, митрополит Кирилл возглавит Татарстанскую митрополию.
Соответствующее принято Священным Синодом РПЦ и опубликовано на сайте патриархии. Председателем заседания был Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как сообщало ИА REGNUM, епископ Евгений (Кульберг) является викарием Патриарха.
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