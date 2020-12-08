Джакарта, , 14:50 — REGNUM Ассоциация индонезийских врачей зафиксировала, что 194 врача в стране скончались от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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По данным ассоциации, в ноябре 2020 года число смертей среди врачей достигло рекордных 32 случаев, и 16 врачей скончались от коронавируса в последнюю неделю ноября.

В целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что с 28 октября по 1 ноября 2020 года количество случаев заражения коронавирусом также увеличилось на 17−22%.

Известно, в частности, что в провинции Северная Суматра скончались 24 доктора, в Джакарте — 31 врач, в провинции Южный Сулавеси — 7 врачей, на Бали — 6 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской компании PT Bio Farma заявили, что около 30 миллионов доз вакцины против коронавируса доставят в Индонезию в январе 2021 года.

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