Москва, , 14:50 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о статусе ветеранов Великой Отечественной войны для награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Граждане получают соответствующие меры соцподдержки.

Ко второму чтению законопроект был доработан: предлагается лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», освободить от уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий. Кроме того, они освобождаются от уплаты курортного сбора.

Сбор действует в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.