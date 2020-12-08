Киев, , 14:49 — REGNUM Украинская власть пошла бы наперекор воле западных кураторов, соглашаясь с предложением главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по закупке российской вакцины, но ради спасения жизней людей официальный Киев обязан был принять такое решение, считает политический эксперт и журналист Вячеслав Пиховшек.

Пиховшек в своей авторской программе отметил, что ничего в стране не изменится, пока Украина в принципе не изменит государственный курс.

«Медведчук встречается с Путиным, говорит по поводу поставок российской вакцины «Спутник V» на украинский рынок. Ну, а дальше что? Дальше должна действовать украинская власть. А мы видим какие движения? Отсюда предположение и прогноз: ничего не будет меняться, то есть меняться кардинально без изменения государственного курса Украины. Так оно и будет барахтаться без Медведчука, то есть при Зеленском», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что украинское правительство не готово принимать решения, которые не понравятся американским кураторам, а такие решения могут спасти жизни украинцам.

«Для того, чтобы принимать острые жесткие неоднозначные с точки зрения американцев решения — спасать жизни людей российской вакциной, которая по карману большинству граждан Украины, — вот на такие жесткие вещи даже ради спасения жизней граждан Украины ни Зеленский, ни его министр Степанов не готовы», — отметил телеведущий.

По его мнению, Медведчук на месте Зеленского не задумывался бы что важнее: отношения с США или жизни украинцев.

«Отсутствие этих действий полностью на их (властей) совести. Если бы я чувствовал, что от моего бездействия зависит жизнь людей… что моя подпись под запросом о вакцине может спасти сотни, тысячи, возможно миллионы граждан Украины, я бы ни на секунду не думал о каких-то отношениях с США. Уверен, что и Медведчук бы не думал. Потому что выше спасения людей миссии у человека нет вообще», — резюмировал Вячеслав Пиховшек.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат Рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов, который умышленно вводит в заблуждение власть и граждан Украины, который не заинтересован в сохранении жизней людей, должен быть отправлен в отставку.

При этом сам Степанов сегодня же рассказал о «новаторском» способе, который украинская власть применит для получения западной вакцины от коронавируса вне очереди. В частности выяснилось, что официальный Киев просит США рассматривать страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от COVID-19 по специальной программе «использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами».