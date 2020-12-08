Москва, , 14:56 — REGNUM Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого лидеры затронули вопросы Нагорного Карабаха, ситуации в Донбассе, а также вакцины от COVID-19, вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»О чем можно говорить с Меркель и другими лидерами Европы? Европа деградировала, ничего не решает и ни на что не влияет», — написал «Алексей White».

Многие комментаторы выразили своё недопонимание по поводу того, зачем вести подобные разговоры с главой Германии. Они считают, что Меркель не имеет рычагов по влиянию на ситуацию в Европе.

«Зачем с Меркель обсуждать то, к чему она никакого отношения не имеет? Вопрос с ЛНР и ДНР показал, что Меркель всё по барабану», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Совершенно очевидно ясно».

Тем не менее, нашлись и те, кто оказался уверен в том, что подобный разговор лидеров двух стран является крайне важным шагом на пути установления добрососедских отношений.

«Разговор В. Путина и А. Меркель как ключевых политических фигур двух влиятельных государств, несомненно, был необходим. Учитывая последние напряжённые отношения и огромную концентрацию политических событий, обсуждение расстановка акцентов, приоритетов и донесение точек зрения является важным дипломатическим этапом во взаимоотношениях двух государств», — считает Амина Б.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что доверять канцлеру Германии нельзя. Они уверены, что данный политик ведёт «двойную игру», обещая одно, а делая совершенно другое.

«Эта Меркель, как хамелеон: и нашим, и вашим. Чтобы она не говорила — верить нельзя», — пишет пользователь Виктор.

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели совместный телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы Нагорного Карабаха, ситуация в Донбассе, а также вакцина от коронавируса.