Москва, , 14:44 — REGNUM Поправки об информационном обеспечении в здравоохранении Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

С 1 января 2021 года будет действовать положение, согласно которому информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется, в том числе, посредством развития и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Прописывается, что единая государственная информационная система в сфере здравоохранения включает также сведения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют правительство РФ или федеральные органы власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования.

Поправки приняты при обсуждении во втором чтении законопроекта, обязывающего медицинские организации сообщать МВД сведения о лицах, личность которых не установлена.

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