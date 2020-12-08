Лондон, , 14:44 — REGNUM Вакцинация населения, стартовавшая в Великобритании 8 декабря, позволит победить эпидемию коронавирусной инфекции. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter.

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Он поблагодарил Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS), разработчиков вакцины и добровольцев, которые участвовали в испытаниях, за возможность защитить людей от нового заболевания.

«Мы победим это вместе», — подчеркнул Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ковентри 90-летняя Маргарет Кинан стала первой, кому поставили прививку от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. После процедуры сотрудники больницы встретили её аплодисментами, видео об этом опубликовано на страницах NHS в соцсетях.

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