Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, обязывающий медицинские организации сообщать МВД сведения о лицах, личность которых не установлена, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Так как причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией, в законопроекте используется формулировка «пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности».

В правительстве отмечают, что такая формулировка уже применяется в законодательстве Российской Федерации, в частности, в федеральных законах «О полиции», «О биомедицинских клеточных продуктах».

По данным правительства, в 2019 году устанавливалась личность более 300 граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе. В первом квартале 2020 года устанавливалась личность более 270 граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе.

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