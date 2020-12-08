Москва, , 14:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной части пенсий граждан РФ до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован 8 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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Речь идёт об отчислениях в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы жителей страны. С 2014 года эти средства направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. Однако позднее была продлена до конца 2022 года.

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Как отмечено в финансово-экономическом обосновании, по предварительным оценкам, реализация закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России в 2023 году на 669,3 млрд рублей.