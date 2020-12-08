Ново-Огарево, Московская область, , 14:39 — REGNUM Летом 2020 года «Российские железные дороги» выпустили новый финансовый инструмент в виде «вечных» облигаций — номинальная стоимость которых не будет погашается никогда, зато купоны могут платиться до бесконечности. Они позволили поддержать компанию в трудный период эпидемии, но теперь создают дополнительную финансовую нагрузку. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития железнодорожной отрасли.

«Выпустили новый инструмент для нашего рынка ценных бумаг — так называемые вечные облигации. Это поддержало инвестпрограмму компании в текущем году, обеспечило её необходимыми ресурсами. Но надо не забывать, что выплачиваются соответствующие деньги по этим облигациям», — заявил Путин.

По его словам, объём выплат может составить порядка 28 млрд рублей.

«Очевидно, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций», — добавил он.

«Важно обеспечить, безусловно, и баланс корпоративных финансов. Необходимо избежать чрезмерной долговой нагрузки компании», — подчеркнул президент.