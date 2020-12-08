Москва, , 14:24 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, позволяющий пополнять наличными транспортные и школьные карты, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Закрепляется возможность пополнения транспортных и школьных карт, реализованных через неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП), наличными денежными средствами.

Сейчас около 60−70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях (преимущественно, питание учащихся), отмечают в Госдуме.

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