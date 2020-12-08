Минск, , 14:19 — REGNUM В Белоруссии спецслужбы раскрыли и пресекли деятельность террористической группы. Об этом 8 декабря сообщил телеканал ОНТ.

Отмечается, что террористическая группа совершила несколько нападений в Гродненской области — в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участники группы задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что события в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии осложнили обстановку на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности.

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