Москва, , 14:17 — REGNUM В России женщины смогут использовать средства материнского капитала, которые они передумали направлять на формирование накопительной пенсии, на другие цели спустя полгода после возврата средств в Пенсионный фонд России. Федеральный закон, дающий такое право, 8 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Госдума установила срок отзыва средств маткапитала на пенсию

Ранее женщина имела право отказаться от использования средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии только до дня назначения накопительной пенсии. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале документу, принятый закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, на какие цели направить — на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов.

Кроме того, предусмотрена возможность продления срока подачи заявления о распоряжении материнским капиталом, если указанные направления средств не оказались востребованы.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, уточняющий использование средств материнского капитала на пенсионное обеспечение, был принят Госдумой РФ в третьем чтении 25 ноября 2020 года.