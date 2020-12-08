Москва, , 14:16 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о федеральной территории «Сириус», передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. Инициатива была доработана по итогам обсуждения в ходе первого чтения.

Прописывается, что местное самоуправление в федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край) осуществляется проживающими на ее территории гражданами непосредственно в формах, предусмотренных законодательством РФ, а также через органы публичной власти федеральной территории «Сириус», если такие полномочия не переданы для осуществления органам местного самоуправления городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края.

В федеральной территории «Сириус» создается система органов публичной власти. Прописывается, что совет федеральной территории «Сириус» — представительный орган, который будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, девять из них будут избираться.

Ко второму чтению парламентарии уточнили, что политические партии смогут выдвинуть своих кандидатов по одномандатным или многомандатным округам на выборах членов Совета федеральной территории «Сириус».

Решение о выдвижении кандидатов принимается съездом партии в течение 25 дней после дня официального сообщения о назначении выборов членов совета.

Правом быть избранным членом совета обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 год, не имеющий ограничений пассивного избирательного права.

Территориальная избирательная комиссия будет состоять из 11 членов с правом решающего голоса, срок ее полномочий составит пять лет.

Предполагается, что выборы будут проходить в единый день голосования — второе воскресенье сентября. Девять членов совета избираются по одномандатным и многомандатным избирательным округам, схема которых определяется территориальной комиссией в рамках избирательного законодательства и утверждается советом.

Первые выборы членов Совета должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.

Кроме того, «Сириус» будет иметь свой бюджет, который начнет формироваться с 2022 года. Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы уже готовятся, уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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