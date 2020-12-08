Париж, , 14:16 — REGNUM Посольство Индонезии в Париже провело семинар по росписи батика, который организовала Эрлина Дохо, индонезийская художница, проживающая во Франции, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Мероприятие проводилось в рамках празднования 70-летия дипломатических отношений между Индонезией и Францией.

«Почти все участники мероприятия, которые никогда не были в Индонезии, выглядели полными энтузиазма и наслаждались процессом рисования на холсте различных индонезийских мотивов», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Париже.

Посольство Индонезии также пригласило жителей Франции познакомиться с Индонезией поближе и посетить страну после пандемии.

В конце мероприятия участники отведали традиционные индонезийские блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Бали Ваян Костер заявил о некоторых приготовлениях, которые предприняли в районе для открытия рейса Бали — Япония.

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