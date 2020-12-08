Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Проживающего в Абхазии Ираклия Бебуа, который во время празднования Дня победы и независимости республики сжег национальный флаг, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

«К девяти годам лишения свободы незаконно приговорен Ираклий Бебуа», — говорится в сообщении ведомства.

В СГБ подчеркнули, что вопрос о безоговорочном освобождении Бебуа и других осужденных в Абхазии грузинских граждан будет поднят представителями Тбилиси во время Женевских дискуссий, которые должны пройти 10 и 11 декабря.

Напомним, Бебуа был задержан 30 сентября в Галском районе Абхазии. В соцсетях распространили видео его допроса, где задержанный сказал, что флаг сжег, так как День победы и независимости считает символом разделения грузин и абхазов. Позже в СГБ Абхазии сообщили, что при обыске нашли у Бебуа гранату.

Стоит отметить, что в Галском районе Абхазии в основном проживают мегрелы. Подавляющая их часть имеют гражданство Грузии. Многие жители района также поддержали вторжение в Абхазию в 1992—1993 годах грузинских подразделений, победу над которыми в республике отмечают 30 сентября.

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