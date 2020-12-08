Ново-Огарево, Московская область, , 14:13 — REGNUM От развития РЖД зависят возможности для роста многих отраслей экономики России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития железнодорожной отрасли.

«Устойчивое, уверенное развитие РЖД, безусловно, определяет динамику многих отраслей отечественной экономики. Задают темпы качества роста в добывающей, обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, да и ряде других секторов», — заявил Путин.

«Формируют прочную основу для увеличения экспортного потенциала отечественных предприятий и компаний. И, конечно, железнодорожной сети, обновление подвижного состава играют особую роль для обеспечения транспортной связанности нашей огромной по территории страны», — продолжил он.