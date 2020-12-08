Москва, , 14:22 — REGNUM Закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 8 декабря на официальном портале правовой информации.

Упрощённый порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома действовал до 1 марта 2021 года, теперь срок продлён ещё на пять лет. Иначе правообладателям пришлось бы уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке и ожидать решения, такой порядок вступил в силу в августе 2018 года.

Кроме того, упрощённый порядок распространяется на участки под индивидуальное жилищное строительство. На пять лет продлён и срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, начатом до 4 августа 2018 года.

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