Вашингтон, 8 декабря 2020, 14:11 — REGNUM Основная военная и экономическая угроза в азиатском регионе исходит от Китая, считает министр торговли США Уилбур Росс. Об этом он заявил 8 декабря на открытии азиатского форума, который организован в Сингапуре экономическим Институтом Майкла Милкена, передаёт телеканал CNBC.
По словам Росса, Китай до сих пор не выполняет многие правила международной торговли, и США приходится вводить против КНР санкции. Так, из 539 постановлений, принятых американскими властями для противодействия демпинговым поставкам, 210 касаются Китая. Для поставщиков из США ограничено взаимодействие с рядом китайских компаний из соображений национальной безопасности.
«Китай по-прежнему остается крупнейшим потенциальным рынком и основной военной и экономической угрозой в регионе», — подчеркнул Росс на форуме.
Он назвал американскую экономику наименее защищённой среди крупных экономик с точки зрения протекционистских мер. Важно и дальше содействовать развитию более свободной и справедливой торговли, добавил Росс.
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