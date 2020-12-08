Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Основная военная и экономическая угроза в азиатском регионе исходит от Китая, считает министр торговли США Уилбур Росс. Об этом он заявил 8 декабря на открытии азиатского форума, который организован в Сингапуре экономическим Институтом Майкла Милкена, передаёт телеканал CNBC.

По словам Росса, Китай до сих пор не выполняет многие правила международной торговли, и США приходится вводить против КНР санкции. Так, из 539 постановлений, принятых американскими властями для противодействия демпинговым поставкам, 210 касаются Китая. Для поставщиков из США ограничено взаимодействие с рядом китайских компаний из соображений национальной безопасности.

«Китай по-прежнему остается крупнейшим потенциальным рынком и основной военной и экономической угрозой в регионе», — подчеркнул Росс на форуме.

Он назвал американскую экономику наименее защищённой среди крупных экономик с точки зрения протекционистских мер. Важно и дальше содействовать развитию более свободной и справедливой торговли, добавил Росс.

Читайте также: Одновременно с антикитайской риторикой США усиливают антироссийскую