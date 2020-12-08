Москва, , 14:37 — REGNUM Заявление бывшего эксперта Пентагона Криса Осборна в статье для издания The National Interest о том, что учения США с союзниками по НАТО в Черном море вызваны необходимостью «предупредить Россию», вызвало обсуждение в сети. Пользователи выразили мнение 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Обладая одной из самых боеспособных армий в мире, Россия вполне могла беззаботно и сытно жить за счёт разрушений и грабежей независимых государств. И с незначительными потерями для себя. Ибо в современной войне не имеют решающего значения некогда важные факторы, такие, как наличие союзников у противной стороны или численность её населения, чем привыкли козырять стратеги западного мира. Но никто не собирается воевать с ними стенка на стенку: «Ура!» и вперёд в атаку с винтовкой наперевес. Ядерному заряду одинаково нет разницы, сколько солдат изготовится для нападения: две дивизии или двести, как в 1941 году. На то она и Россия!», — пишет А. Майский.

Многие комментаторы сообщили о своём безразличии по отношению к учениям НАТО у границ Российской Федерации. По их видению, подобные действия не имеют серьёзного смысла по той причине, что в эпоху XXI века война приобрела совершенно иные характеристики.

«Вопрос в том: кто что нарушил, на чью территорию вторгся и прочее. Хотят, пусть тренируются, тратят деньги, ослабляют свой бюджет. Глобальные войсковые учения в России с участием всех родов войск — это что-то другое? XXI век — время связи и мобильности передвижения. Здесь место учений мало влияет на что-то. Это просто тренинг региональных подразделений», — считает пользователь vadimgummel66.

Некоторые пользователи считают, что подобное обоснование учений, которое привёл бывший эксперт Пентагона, не является правдивым. Они отмечают, что войска США «переплыли океан» с той лишь целью, чтобы прямо у границ России намекнуть ей о излишней воинственности Москвы.

«Ну да, это Россия к их берегам приплыла, а не наоборот! Только Россия умеет воевать и никаких угроз не боится! Хочется напомнить этим «непрошенным гостям» слова Канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который когда-то говорил: «Заключайте любые союзы, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских», — пишет Александр З.

Ряд пользователей пришли к выводу, что слушать подобных экспертов в американских изданиях не стоит. Они уверены, что реальные причины учений известны лишь военным США.

«Это назвал какой-то безвестный американский журнал. Но преподносится это так, как будто это официально США объявили. Зачем?», — задаётся вопросом пользователь «Т Т».

Напомним, 8 декабря бывший эксперт Пентагона Крис Осборн в статье для издания The National Interest назвал «предупреждением для России» учения США с союзниками по НАТО в Чёрном море.