Москва, , 13:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удалённой работе. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Устанавливается три вида удаленной занятости: постоянная, временная и периодическая. Прописаны основания для перевода работников на «дистанционку» без их согласия.

Однако работодатель обязан обеспечить переведённых на «удалёнку» сотрудников необходимым оборудованием или возместить соответствующие затраты. При этом перевод работника на удалённую работу не сможет послужить основанием для снижения его заработной платы.

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