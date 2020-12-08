Тирасполь, , 13:58 — REGNUM Председателем Верховного совета (парламента) Приднестровья после состоявшихся выборов вновь стал Александр Коршунов. Он был избран на эту должность сегодня, 8 декабря, в ходе учредительного заседания законодательного органа VII созыва. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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«На должность председателя Верховного совета ПМР VII созыва путём открытого голосования избран Александр Коршунов. Вице-спикер приднестровского парламента — Галина Антюфеева», — говорится в сообщении.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал законодателей делать всё возможное, чтобы оправдать доверие граждан. Он также обратил внимание на то, что в условиях сокращения численного состава депутатского корпуса и сохранения объёма функций и обязанностей парламентариев нагрузка на каждого из них возрастёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Приднестровье прошёл единый день выборов в парламент и местные органы власти. На 33 места в Верховном Совете претендовали 45 кандидатов.

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