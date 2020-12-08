Москва, , 13:57 — REGNUM Отношениям, которые в настоящее время сложились между Россией и Германией, необходимо переосмысление и перезагрузка. Об этом 8 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Москве.

«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые, повторю ещё раз, нуждаются в переосмыслении и в, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — заявил глава МИД РФ.

Также он указал, что приезда делегации партии из ФРГ в Россию — это очень хорошая возможность для поддержания диалога и поиска дополнительных точек соприкосновения между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада оказывают жёсткое давление на Индию для того, чтобы ослабить ее взаимодействие с Россией в вопросах военно-технического сотрудничества (ВТС) и втянуть индийскую сторону в конфронтацию с Китаем.