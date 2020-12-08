Тбилиси, , 14:08 — REGNUM В случае, если бойкот парламента Грузии со стороны оппозиционных партий продолжится до 11 декабря, то состоящий в партии «Единое национальное движение» (ЕНД) певец и актер Вахтанг Кикабидзе не сможет провести первое заседание избранного парламента Грузии. Об этом 8 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

В регламенте парламента говорится, что первое после выборов заседание начинает вести старейший депутат, пока не изберут спикера. Среди тех, кто в ходе голосования в Грузии на парламентских выборах получил право на депутатский мандат, старше всех Кикабидзе, которому исполнилось 82 года.

Если в первом заседании парламента нового созыва будут участвовать только члены правящей партии «Грузинская мечта», то самого старшего придется выбирать среди них.

«Из-за объявленного оппозицией бойкота, вести первое заседание парламента придется представителю «Грузинской мечты», и в данном случае, именно Ладо Кахидзе», — сообщают журналисты.

Как передавало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Тем не менее, как сообщил один из лидеров партии «Победившая Грузия» Иракли Окруашвили, возможно, что некоторые представители оппозиции нарушат договоренности и войдут в состав законодательного органа нового созыва.

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