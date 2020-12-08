Москва, , 13:49 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о статусе сенатора Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

В федеральном законе заменяется понятие «член Совета Федерации» на понятие «сенатор Российской Федерации».

При этом предусматривается несколько категорий сенаторов (представители от субъекта РФ; президент, прекративший исполнение своих полномочий; представитель Российской Федерации, назначенный президентом).

Новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата Госдумы указывается установление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентария. В действующей редакции закона соответствующая норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов. В предложенной редакции это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором РФ — представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается исключить положения о предоставлении прежнего места работы либо прежней должности по месту прохождения военной и иной, приравненной к ней службе, после истечения срока полномочий сенатора РФ, депутата Госдумы. При этом срок полномочий сенатора РФ, депутата засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы.

Прописывается, что для сенатора — экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные федеральным законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Одновременно устанавливается, что «при исчислении срока полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от субъекта РФ, необходимого для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, в него включается период, в течение которого соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации принимается решение о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями сенатора Российской Федерации, продолжительностью не более двух месяцев». Предложение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Норма коснется коснется 20 человек, уточнил Крашенинников.

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