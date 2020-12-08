Бали, Индонезия, , 13:48 — REGNUM Губернатор Бали Ваян Костер заявил о некоторых приготовлениях, которые предприняли в районе для открытия рейса Бали — Япония в ближайшем будущем, сообщает Antara.

«Мы ужесточили санитарный протокол в провинции Бали в отношении иностранных туристов», — заявил губернатор Бали в Денпасаре.

На встрече с послом Индонезии в Японии Хери Ахмади, главой авиакомпании Garuda Indonesia и другими заинтересованными сторонами обсуждалась текущая ситуация в Японии и на Бали, чтобы увидеть возможность возобновления туризма на Бали.

«До 80% японских туристических направлений — это Бали», — заявил посол Индонезии в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской компании PT Bio Farma заявили, что около 30 миллионов доз вакцины против коронавируса доставят в Индонезию в январе 2021 года.

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