Афины , , 13:49 — REGNUM Позиция Турции — это провокация для всей Европы. Об этом заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас 7 декабря в кулуарах Совета ЕС. Об этом сообщает AMNA.

В частности, греческий министр рассказал, что на встрече шла углубленная дискуссия о линии поведения Турции, и все министры иностранных дел подтвердили, что «Турция не поняла позитивного послания ЕС на октябрьском саммите. Напротив, она продолжала свое незаконное поведение и фактически в совершенно неприемлемых рамках угрожала войной в том случае, если Греция расширит свои территориальные воды до 12 морских миль».

Министр отметил, что ЮНКЛОС — соглашение, которое позволяет расширить национальные территориальные воды до 12 миль, — является частью европейского права и было ратифицировано ЕС.

Таким образом, позиция Турции — это «вызов всей Европе», подчеркнул Дендиас. «С этого момента стало ясно, что должна быть реакция на Турцию, которая будет обсуждаться в Европейском совете на этой неделе», отметил он.