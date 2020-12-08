Москва, , 13:41 — REGNUM Европейский союз, который раньше был одним из полюсов многополярного мира, отказался от этой роли и полностью ориентируется на США. Об этом сегодня, 8 декабря, в ходе заседания попечительского совета и общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в настоящее время геополитическая картина изменилась, западные партнёры пытаются возродить модель однополярного мироустройства.

«Мы сейчас работаем над оценкой этого феномена: судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно. ЕС полностью ориентируется на США, — сказал Лавров. — Линия Германии по многим вопросам в последнее время убеждает нас, что именно так хочет поступать Берлин, сохраняя свои претензии на полное лидерство в Евросоюзе».

Глава МИД РФ добавил, что концепция миропорядка изменилась и продолжает непредсказуемо меняться, причём основывается она на правилах, «которые выдумываются на ходу, на различных междусобойчиках».