Москва, 8 декабря 2020, 13:41 — REGNUM Европейский союз, который раньше был одним из полюсов многополярного мира, отказался от этой роли и полностью ориентируется на США. Об этом сегодня, 8 декабря, в ходе заседания попечительского совета и общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в настоящее время геополитическая картина изменилась, западные партнёры пытаются возродить модель однополярного мироустройства.
Глава МИД РФ добавил, что концепция миропорядка изменилась и продолжает непредсказуемо меняться, причём основывается она на правилах, «которые выдумываются на ходу, на различных междусобойчиках».