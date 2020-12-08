Киев, , 13:43 — REGNUM Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) сегодня, 8 декабря, возобновила рассмотрение дел после длительного перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику — в повестке дня значится рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы конституции; рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений уголовно-процессуального кодекса; а также вопрос о продлении срока вынесения коллегиями судей КСУ некоторых постановлений.

Пресс-служба отмечает, что заседание суда проходит в закрытом режиме.

ИА REGNUM напоминает, что КСУ прекратил работу в первые дни ноября, в разгар конституционного кризиса в стране. По информации офиса президента и ряда СМИ, КСУ перестал заседать, поскольку часть судей решила не работать до разрешения конфликтной ситуации, и таким образом для заседаний нет кворума. В свою очередь, в пресс-службе КСУ сообщили, что часть судей инфицирована коронавирусом и пауза вызвана именно этим.

Нынешний конституционный кризис на Украине вызван озвученным в конце октября решением КСУ, согласно которому отменена часть антикоррупционной реформы. Президент Зеленский был намерен в ответ предпринять ряд жестких шагов вплоть до роспуска нынешнего состава суда (хотя формально он не имеет для этого полномочий). В итоге Зеленский обратился за помощью в Венецианскую комиссию, которая и должна обнародовать свое заключение о путях выхода из кризиса 11 декабря.