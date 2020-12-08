Москва, , 13:44 — REGNUM Информация издания Axios, согласно которой действующий президент США Дональд Трамп якобы покинет Белый дом в день инаугурации кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Выборы в США это комедия. Кого хотели того и поставили. Мне лично побоку, кого выберут. Но одно плохо: ни один, ни второй не наладит мир с Россией», — пишет Рамиль Б.

Многие комментаторы оказались уверены, что Трамп не сдастся и продолжит бороться за свой президентский пост. Они выражают действующему главе США свою поддержку.

«20 января Трамп будет официально провозглашён президентом США. Байден набрал большее количество голосов обманом. Трамп сейчас судится, и он победит!», — считает пользователь Марина.

Некоторые пользователи уверены, что подобные издания вносят не правдивые факты в информационное поле для того, чтобы разубедить сторонников Трампа в том, что их кандидат сможет доказать своё право на президентство.

«Если отслеживать, что действительно происходит с выборами в США, а не читать статейки фейковых СМИ — подстилок демократов, то вам было бы известно, что Трамп не собирается передавать власть. А собирается передавать дело о массовом мошенничестве на выборах в Верховный суд. А его команда активно борется в этом направлении, так что инаугурация этого старичка бидона может и не состоятся», — написал Дмитрий С.

Тем не менее, некоторые пришли к выводу, что если бы Трамп действительно мог одержать победу, то он доказал бы это уже сейчас. Они разочарованы сложившимся положением дел в США.

«Дональд грамотно растянул капитуляцию и выпустил пар из своих сторонников. А ведь многие ждали всяких выступлений, но тут ни одной демонстрации не вышло. А как же вбросы и фальсификации? Трамп сдал белую Америку, теперь ей кранты», — поделился мнением Николай Ч.

Напомним, 7 декабря издание Axios опубликовало информацию, согласно которой действующий президент США Дональд Трамп якобы покинет Белый дом в день инаугурации кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.