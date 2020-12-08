Киев, , 13:33 — REGNUM Мэр города Белгород-Днестровский (районный центр в Одесской области Украины) Виталий Граждан заявил, что нашел в своем кабинете скрытые камеры наблюдения.

Об этом он сообщил 8 декабря через социальные сети.

Городской глава отметил, что камеры нашли во время установки системы охранной сигнализации — две были в его кабинете, еще одна — в приемной. Записывающие устройства, отметил Граждан, встроили в датчики пожарной сигнализации.

Мэр отметил, что сразу же вызвал наряд полиции для фиксации правонарушения.

«Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежки за моими предшественниками или лично за мной», — добавил он.

Граждан не назвал, кто может стоять за этим, и предупредил, что проведет еще и собственное расследование, помимо официального.

«Хочу вас разочаровать — ваша операция в любом случае увенчалась бы провалом. Я уже это заявлял и говорю ещё раз я пришёл честно работать и моя единственная цель здесь — вывести город из кризиса. И я делаю это исключительно законными методами, и чувствую, что это уже кое-кому не нравится», — подчеркнул мэр.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. Виталий Граждан, победивший на выборах мэра в Белгород-Днестровском, является представителем «Оппозиционной платформы — — За жизнь». Силовые ведомства заявлений об инциденте с камерами пока не делали.