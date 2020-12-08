Бина, , 13:36 — REGNUM Альхам Казан, предприниматель из города Бина на севера Израиля, заявила о своем намерении баллотироваться на должность президента этой страны, сообщает 8 декабря Jerusalem Post.

Это первая арабская женщина в истории страны, которая выразила подобное намерение. Казан будет баллотироваться вместе с лидером лейбористов Амиром Перецем, бывшим лидером «Ликуда» Иегуды Гликом и экс-министром Лейбористской партии Шимоном Шетритом, которые официально заявили о своем намерении выдвигаться на пост президента.

Выборы пройдут в 2021 году, баллотироваться имеет право любой гражданин Израиля.