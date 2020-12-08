Париж, , 13:32 — REGNUM Представительница движения «желтых жилетов» Жаклин Муро объявила о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2022 года во Франции, назвав себя предстательницей «обычных жителей и жительниц Франции».

В своем письме, опубликованном Agence France-Presse во вторник, 8 декабря, 53-летняя бизнесвумен пишет, что «в связи с общей ситуацией, сложившейся во Франции, я после долгих размышлений решила принять участие в президентских выборах 2022 года, чтобы представить обычных жителей и жительниц Франции, одной из которых я являюсь сама».

«Моя цель — это дать слово тем, кто уже давно не получает возможности говорить. Я хочу объединить народ Франции во всем его многообразии, несмотря на многие несправедливые проявления неравенства, которые разделяют наше общество и отрывают нас друг от друга». Жаклин Муро

Также Муро уточнила, что «отдалилась от насильственной политики» движения «желтых жилетов».

На данный момент свои кандидатуры для участия в выборах президента Франции уже официально выдвинули лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря бывший депутат французского Национального собрания от крайне правой партии «Национальное объединение» и племянница ее лидера Марион Марешаль — Ле Пен объявила о создании научно-исследовательского центра с целью «проведения политических дебатов»накануне президентских выборов по Франции в 2022 году.

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