Москва, 8 декабря 2020, 13:21 — REGNUM Судьи в России могут быть лишены полномочий в случае совершения ими серьёзных проступков. Такая мера предусматривается пакетом законов, которые 8 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.
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Как отмечается в статье 1 федерального закона, новые нормы теперь касаются, в том числе председателей, заместителей председателей и судей арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, суда по интеллектуальным правам. Также закон затрагивает и председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военных кассационных или апелляционных судов, председателя, его заместителя и членов Конституционного суда РФ, главу и членов Верховного суда.
Уточняется, что основаниями для этого станут несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, выход судей из гражданства РФ, нарушение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета на хранение денежных средств в иностранных банках за рубежом.
Также в законе, подписанном главой государства, предусмотрено упразднение конституционных судов регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно ранее принятому Госдумой РФ закону, из судебной системы РФ исключаются конституционные (уставные) суды субъектов РФ — они упраздняются до 1 января 2023 года. на сегодняшний день действует 16 таких судов.
Одновременно регионы получают право принимать решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ.