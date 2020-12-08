Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о порядке формирования Совфеда и о гарантиях президенту РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря. Инициатива была доработана ко второму чтению, поступило 19 поправок.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совфед, согласно поправкам, состоит из сенаторов — по два представителя от каждого региона страны: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ — на срок полномочий соответствующего органа.

Кроме того, в верхнюю палату парламента входят не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Сенаторы — представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно. Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью главы государства, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Пост сенатора может занять и президент РФ, причем также пожизненно. При этом глава государства должен прекратить исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае отставки.

Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов.

В первоначальной редакции предполагалось, что президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Ко второму чтению эту норму убрали.

Таким образом, в частности, Дмитрий Медведев сможет стать пожизненным сенатором в любой момент, когда сочтет нужным. То же касается и автора законопроекта Владимира Путина в случае решения отказаться от поста главы государства.

Кроме того, в соответствии с конституционными нормами законопроектом устанавливаются требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации, устанавливаются исключения из «ценза оседлости» для ряда категорий претендентов.

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