Афины , , 13:21 — REGNUM В Греции вакцинация против COVID-19 начнется, если не произойдет каких-либо непредвиденных событий, в начале января. Об этом заявил премьер-министр этой страны Кирьякос Мицотакис на заседании кабинета министров 7 декабря. Об этом сообщает AMNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Мицотакис подчеркнул необходимость повышенного внимания к ситуации, даже «несмотря на то, что мы наблюдаем некоторые обнадеживающие признаки снижения числа случаев». По словам премьер-министра, его сограждане «должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы избежать возобновления эпидемии и дать больницам отсрочку до хорошо организованной вакцинации всего населения».

Премьер-министр уточнил, что незадолго до Рождества состоится еще одно заседание кабинета министров, на котором будут рассмотрены вопросы, которыми правительство занималось в течение всего года, «чтобы определить, в какой степени мы выполнили поставленные в начале года цели».