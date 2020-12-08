Джакарта, , 13:07 — REGNUM В индонезийской компании PT Bio Farma заявили, что около 30 миллионов доз вакцины против коронавируса доставят в Индонезию в январе 2021 года, сообщает Kompas.

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Известно, что 1,2 млн готовых к применению доз вакцины от коронавируса доставили в Индонезию из Китая. Из них 568 доз вакцины будут проверены компанией PT Bio Farma и агентством по надзору за продуктами и лекарствами.

Правительство Индонезии через компанию Bio Farma закупило у китайской компании Sinovac три миллиона доз готовой к применению вакцины. 1,8 миллиона доз вакцины еще не доставили в Индонезию. Планируется, что оставшиеся дозы вакцины доставят в Индонезию в конце декабря 2020 года или в начале января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии подтвердило за сутки 5292 новых случаев заражения коронавирусом.

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