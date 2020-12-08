Киев, , 13:07 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов просит США рассматривать страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от COVID-19 по специальной программе «использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 8 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Степанов заявил, что накануне обсудил этот вопрос с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин. Министр подчеркнул, что есть большая разница между использованием вакцины в чрезвычайных ситуациях и рутинным.

«Обратился к ней с просьбой, чтобы рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины по программе использования в чрезвычайных ситуациях и борьбы с биотехнологическими катастрофами… Я обратился именно к ней, поскольку сегодня компании, которые провели все три клинические стадии исследования вакцины и опубликовали отчеты, являются американскими», — добавил министр.

Степанов подчеркнул, что Украина также ведет переговоры с остальными, не американскими компаниями, которые находятся на третьей стадии испытаний вакцины.

«Считаем необходимым, чтобы мы как можно скорее начали использовать вакцину в Украине, доставили ее в Украину. Поэтому для нас это важнейший вопрос, вопрос приоритета», — уточнил он.

Министр не сказал, как отреагировала на его просьбу временная поверенная в делах США, но, по его словам, в целом разговор был конструктивным.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совнацбезе Украины Сергей Комиссаренко заявил, что до конца следующего года можно будет вакцинировать всё население Украины от коронавируса, добавив, что западные вакцины, на которые может рассчитывать страна, «примерно одинаковые».

Сейчас предполагается, что объем первого транша вакцины, предоставленного Украине по программе COVAX, составит около 1,2 млн доз, а всего будет получено 8 млн доз. Остальное официальный Киев планирует докупить на рынке.