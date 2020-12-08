Подгорица, , 13:11 — REGNUM На виртуальной встрече с репортером Европейского парламента по Черногории Тонином Пицулем и сопредседателем парламентского комитета ЕС и Черногории по стабилизации и присоединению Владимиром Бильчиком 8 декабря председатель парламента Черногории Алекса Бечич заявил, что его страна больше не допустит стагнации на пути евроинтеграции. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Он добавил, что более оперативное принятие европейских стандартов приведет к скорейшему закрытию всех «глав переговоров и членству Черногории в Европейском союзе».

Бечич отметил, что прошедшие в 2020 году парламентские выборы в Черногории стали историческими, и что смену власти заслужили как правящие круги, так и оппозиция.

Раскрывая приоритеты нового созыва парламента, Бечич подчеркнул, что одной из ключевых целей является придание парламенту статуса главного субъекта социально-политической жизни. Он также поблагодарил европейских чиновников за финансовую помощь, оказанную ЕС Черногории, для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Напомним, в опубликованной в феврале 2018 года стратегии ЕС отмечалось, что Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году.