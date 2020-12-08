Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Предприниматели Петербурга зачастую не могут понять, зачем власти вводят ограничения по коронавирусу. Об этом заявил 8 декабря вице-губернатор Евгений Елин на онлайн-форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Елин (в центре) Gov.spb.ru

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"Мы понимаем, что сейчас оказались в очень непростой ситуации. В первую очередь пандемия ударила по малому и среднему бизнесу. Мы видим, что обороты упали более чем на 20%, на 50% упала прибыльность организаций. Всё это мы, конечно, видим. Более того, значительное количество ограничительных мер, которые были применены, ударило, конечно, по предприятиям именно малого и среднего бизнеса. Это касается сферы услуг, туристической отрасли, перевозок», — сказал Евгений Елин.

Напомним, около ста рестораторов и владельцев баров демонстративно отказались соблюдать запреты Смольного, который указал им закрыться на период с 30 декабря по 3 января из-за подъема заболеваемости COVID-19.

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Однако, указал Елин, власти также понимают, что сейчас не существует «хороших решений».

«У нас стоит выбор не между хорошими и плохими решениями, а между плохими и очень плохими. К сожалению, другой альтернативы нет», — заявил чиновник Смольного.

Он считает, что при возникновении эпидемиологической угрозы основные ресурсы должны быть переориентированы на решение этой конкретной задачи — борьбы с вирусом. По словам Елина, бизнесу и власти пока не удалось наладить взаимодействие, в то время как главная задача — справиться с волной эпидемии и подумать, каким образом преодолевать ее последствия и «залечивать раны».

«Мы зачастую друг друга не слышим. Мы как органы власти постоянно пытаемся убедить, что да, это вынужденные меры. Со стороны предпринимательства зачастую идет просто непонимание, почему мы это делаем. «А вот вы неправильные шаги делаете, не надо никого закрывать, не надо никого трогать». И вот, знаете, такой разговор слепого с глухим. Здесь общие каналы коммуникации и общий язык надо найти», — сказал Елин.

По его мнению, бизнесу и административному аппарату необходимо договориться, по каким направлениям наиболее важно взаимодействовать.

«С чем мы столкнулись: мы очень много о чем договариваемся, но зачастую эти договоренности, в общем-то, просто не соблюдаются», — считает вице-губернатор.

Так, Смольный обвиняют в том, что власти не обеспечивают соблюдение масочного режима и не привлекают к ответственности большинство недобросовестных предприятий, которые манкируют ограничениями.

«С другой стороны, при наращивании какого-то давления со стороны правоохранительных органов идут какие-то обратные обвинения. Здесь правильный баланс нам надо найти», — заключил чиновник.

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