Ереван, , 13:09 — REGNUM Центральные улицы Еревана начали перекрывать после 12:00 (11:00 мск) 8 декабря представители армянской оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 8 декабря сообщает агентство News.am.

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"Граждане Армении начали акции неповиновения на улицах Еревана. Они скандируют «Никол — предатель». Полицейские, согласно «традиции», граждан, перекрывающих улицы, подвергают приводу», — говорится в сообщении журналистов портала.

При этом ранее представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook, что 17 оппозиционных партий республики начнут протестные акции, когда в 12:00 истечет срок, в тчеение которого оппозиция требовала отставки Пашиняна.

«Дорогие сограждане, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17:00 (16:00 мск) вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения», — сказал в обращении представитель партии «Дашнакцутюн».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что российские миротворцы сопроводили в Нагорный Карабах колонну автобусов с более чем 770 беженцами, возвращающимися из Армении.