Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Часть членов оппозиционных партий в Грузии, несмотря на объявленный бойкот парламенту, решили принять участие в его работе. Об этом лидер партии «Победившая Грузия» Иракли Окруашвили 8 декабря написал на своей странице в Facebook.

«Со следующей недели нам предстоит тяжелая работа над хорошей диссертацией про пять — шесть «оппозиционеров», вошедших в парламент», — написал Окруашвили.

Руководитель «Победившей Грузии», которая входит в блок «Сила в Единстве — Единое национальное движение», не назвал фамилии тех, кто, по его мнению, собирается нарушить договоренности, а также откуда это стало известно.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий идут переговоры по выходу из сложившегося политического кризиса.

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