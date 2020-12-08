Иерусалим, , 12:55 — REGNUM Вечером 9 декабря в Израиле вступит в силу комендантский час. Точное время его начало пока не определено, но магазины закроются за час или два до его начала, чтобы позволить сотрудникам разойтись по домам, объяснил генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Чези Леви 8 декабря в интервью для 12 канала.

Как и в случае с локдауном, разведенные родители смогут перевозить детей между своими домами даже после того, как начнется комендантский час, сказал Леви.

До сих пор не внесена предельная ясность в то, как именно будет действовать комендантский час в двух местах, где разрешено открывать отели, — на Мертвом море и в Эйлате.

Кабинет министров Израиля планирует уточнить детали комендантского часа во время своего заседания 8 декабря.