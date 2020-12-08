Москва, , 12:41 — REGNUM В России в текущем голу силовики предотвратили более 40 терактов, ликвидировали 49 боевиков, задержали 36 главарей банд. Об этом 8 декабря заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт», — сообщили в НАК.

Кроме того, в ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе восемь главарей, задержаны 36 главарей банд, 162 боевика и 591 пособник.

В ходе обысков изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НАК, в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году было предотвращено 15 преступлений террористической направленности. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 23 ячеек международных террористических организаций.

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