Париж, , 12:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении конференции по реформе полиции, в которой примут участие представители органов правопорядка, мэры, депутаты, граждане страны и сам лидер государства. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Le Figaro.

С помощью мероприятия «Безопасность на площади Бово», названного по местоположению министерства внутренних дел Франции в Париже, лидер страны надеется улучшить условия функционирования полиции и укрепить доверие между этой структурой и гражданами страны.

В ходе мероприятия будут детально разработаны «семь столпов реформы» полиции, предложенной министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном в ноябре.

«Я надеюсь достичь быстрого и конкретного успеха в деле улучшения условий исполнения этой прекрасной и необходимой службы, которая заключается в охране мира… Франция держится за своих полицейских и жандармов, мы им обязаны своей безопасностью. Я лично за всем прослежу», — отметил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря представители двух профсоюзов полиции потребовали аудиенции у министра внутренних дел Франции, чтобы «прояснить президентские настроения» после того, как Эммануэль Макрон признал существование в стране проблемы «полицейского насилия».

Напомним, 4 декабря, после протестов в Париже против закона о глобальной безопасности, вводящего наказание вплоть до двух лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских, Макрон заявил, что не существует единого взгляда на термин «полицейское насилие», и призвал жителей страны «помочь» ему справиться с этой проблемой.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрона попросили пояснить заявление о «полицейском насилии»

Читайте развитие сюжета: Президент Франции дал совет экологам