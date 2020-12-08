Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области отклонило законопроект о переходе на систему прямых выборов мэров в муниципалитетах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект закона предложила группа из общественников и политических деятелей Свердловской области. Инициативу встретили прохладно: она критиковалась за юридическую несостоятельность и получила отрицательные заключения прокуратуры, органов юстиции и института регионального законодательства.

«Законопроект не имеет четкого регулирования. У нас много форм избрания глав МО. В данном законопроекте нет четкого понимания — каким будет глава?» — сказала спикер Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

За принятие проголосовали пятеро депутатов, 34 — против, ещё один парламентарий воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе собирались подписи в поддержку инициативы.

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