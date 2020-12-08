Москва, , 12:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о минимальном количестве депутатов, находящихся на больничной койке из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

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"На сегодняшний день у нас на больничной койке 15 депутатов, всего переболело и у которых на сегодняшний день есть антитела по итогам тестирования — 144 депутата», — сказал Володин.

По его словам, 30% депутатского корпуса переболели COVID-19.

«Сегодня, исходя из предыдущих данных, можно сказать, у нас минимальное количество депутатов находятся на больничной койке, максимум было 42 депутата», — добавил он.